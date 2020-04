Kamervragen PvdA over corona-besmetting nertsenbedrijven

Kleding passen in Potdeksels­feer: ‘Anders dan biertje tappen’

25 april DEURNE - Er is weer leven in de brouwerij bij De Potdeksel in Deurne, ondanks de horecasluiting. Dit keer geen zitjes in de serre, maar etalagepoppen. Het eetcafé is tijdelijk omgedoopt tot pop-up store van Bij Rob Menswear. ‘Anders dan een biertje tappen.’