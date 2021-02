Kansrijk centrumplan Gemert kent ook bedreigingen

GEMERT - Het is een idyllisch beeld: zachtjes klateren de waterpartijen in het fonkelnieuwe Kompark in Gemert. Terwijl er kinderen spelen in het weelderige groen komt er nog af en toe een auto voorbij gereden. Stapvoets, want sinds er een nieuwe weg ten noordwesten van de oude Komweg is aangelegd, is dit gedeelte van het nieuwe centrum van Gemert immers autoluw.

De bestuurder van die voorbij glijdende auto - elektrisch, uiteraard - is mogelijk op weg naar het eveneens fonkelnieuwe Cultuurhuis dat gebouwd is in en rond de historisch waardevolle resten van wat eens de textielfabriek was van de familie Van den Acker. Het is het resultaat van de nieuwe wind die in Gemert sinds een paar jaar is gaan waaien: historisch erfgoed wordt niet meer vernaggeld, maar gekoesterd en ingepast in nieuwe ontwikkelingen.

Maar dit is voorlopig alleen nog maar de idylle. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Historisch gevoel

De schetsen van het nieuwe centrumplan Gemert zien er mooi en veelbelovend uit. Ze appelleren aan het historisch gevoel dat veel Gemertenaren hebben. Ze komen met oplossingen voor de leegstand die de Komweg en directe omgeving plagen. Ze bieden een oplossing voor de nu te ver uit het centrum gelegen instellingen De Eendracht en het Kustlokaal. En ze zorgen als het goed is zo ook voor meer levendigheid.

De eerste reacties op het plan - dat nog wel door wethouder Inge van Dijk (CDA) door de gemeenteraad moet worden geloodst - zijn dan ook positief. Heemkundekring, ondernemers en ook de politiek reageren zeer lovend. Heel verrassend is dat evenwel niet: bij het maken van de plannen heeft het gemeentebestuur nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met de betrokken partijen. Die betrokkenheid en inspraak werpen nu hun vruchten af.

Hobbels nemen

Maar ondanks dat draagvlak zullen er ook wel wat hobbels genomen moeten worden voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, het komende decennium. Allereerst zijn daar de financiën. Het kost nogal wat, de benodigde gronden verwerven, en vervolgens een nieuwe weg aanleggen, parkeerplaatsen realiseren, woningbouwplannen uitvoeren en een fraai nieuwe Cultuurhuis bouwen.

En dat geld, dat is er voorlopig nog niet. Weliswaar staat er 4 miljoen euro op de Gemert-Bakelse begroting voor de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum. Maar dat bedrag is bestemd voor de Bakelse multifunctionele voorziening, niet voor het Cultuurhuis in Gemert. Dat wordt flink sparen de komende tijd dus, want de schatkist in Gemert-Bakel is zoals bekend nagenoeg leeg.

Prominente plek

Los daarvan is er nóg een probleem, en dat is dat niet iedere betrokkene zo maar aan de plannen wil meewerken. Garage Vogels aan de Komweg bijvoorbeeld heeft al duidelijk aangegeven niet te willen verkassen van de huidige prominente plek. Ook niet als er flink met de geldbuidel worden gerammeld. Ook dat wordt derhalve nog een hele uitdaging.