Kapelaan Ommel wordt pastoor in oude parochie

Van 2002 tot 2011 was Van Overbeek in een deel van die parochie al kapelaan. ‘Ik ken het gebied dus goed. Ik heb goede herinneringen aan de tijd dat ik daar werkzaam was en dat maakte het ook gemakkelijker om deze nieuwe benoeming te aanvaarden. Toch is en blijft het een dubbel gevoel om Ommel en de Franciscusparochie te gaan verlaten. Ik hoop dat ik met net zoveel plezier daar mag gaan werken als hier in de Peel,’ heeft hij zaterdagavond aan vrienden en bekenden laten weten.