Kapotte vrachtwagen zorgde voor drukte op de A67 bij Someren

De Peel ‘moet af van het kerktoren­den­ken’, omwille van het gezamen­lijk economisch belang

PEEL - Hoe de Peel, de kraamkamer van Brainport, er over vier jaar uitziet? Tonny Meulensteen moet toch even nadenken over een antwoord op deze vraag, terwijl de Laarbeekse economie-wethouder zojuist toch samen met zijn vijf collega’s uit de Peelgemeenten in een strategieplan de grote lijnen heeft geschetst.

7 april