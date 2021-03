Kapper Willy van Bakel doet er na 58 jaar voorgoed de knip op: ‘Het is genoeg geweest’

Knippen en plakken? Deze jongeren met een beperking zetten liever hun hersens aan het werk

14 maart Je maakt ze niet blij met twee uur borduren of schilderen. Nee, op zorgboerderij De Hoeve in Liessel willen sommige jongeren juist nieuwe dingen leren. Engels. Rekenen. Voorlezen. In februari is het klasje van start gegaan. ,,Het mooiste Engelse woord dat ik heb geleerd? Bread.”