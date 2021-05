Kapster Kristin Manders moest stilzitten door corona, nu heeft ze haar eigen kapsalon in Neerkant

NEERKANT - De uitdrukking ‘als je haar maar goed zit, dan komt de rest vanzelf’ klinkt bij iedereen bekend in de oren. Gezond en verzorgd haar roept immers vaak positieve reacties op en het zegt in de meeste gevallen ook wel iets over het lichamelijk en innerlijk welzijn van de persoon.

Kapster Kristin Manders Jacobs ( 35) uit Neerkant had het met dat laatste gegeven moeilijk, toen ze 21 jaar geleden samen met haar ouders, broer en zus vanuit Nieuw-Zeeland naar Nederland verhuisde. Ze sprak geen woord Nederlands en voelde zich als 14-jarig pubermeisje op de internationale school in Weert niet begrepen en een buitenbeentje. Ze was daar niet gelukkig. Dat was ze wel in Neerkant, waar ze al snel opgenomen werd in een grote vriendinnengroep, die allemaal het voortgezet onderwijs volgden.

“Ik had door de verhuizing en de taalbarrière geen enkele opleiding kunnen afmaken. Gelukkig kon ik bij hoge uitzondering als vijftienjarige aan de kappersopleiding beginnen.” Op haar stageplek kreeg ze haar eerste baan aangeboden.

Werktijden

Na een aantal jaren in een kapperszaak te hebben gewerkt, besloot Manders zeven jaar geleden als ambulant kapster voor zichzelf te beginnen. Zo kon ze haar eigen werktijden bepalen en meer tijd vrij maken voor haar twee schoolgaande kinderen.

Toen ze in mei 2020 door de coronapandemie wekenlang met haar handen over elkaar thuis kwam te zitten, besprak ze met haar man haar wens voor een kapsalon aan huis. Bedrijf-gerelateerde bebouwing was immers toegestaan. Haar man, mede-eigenaar van een plaatselijk bouwbedrijf en zou dat voor haar ‘hobbymatig’ gaan aanpakken, vertelt Manders.

Eigen tempo

“Hij wilde wel alles in zijn tempo doen en absoluut geen druk ervaren. Ik vond het prima. Op 3 mei vorig jaar zijn we samen begonnen door eigenhandig met de schop de fundering uit te graven. Voel vooral geen druk, zei ik nog, maar hij kon niet wachten op een graafmachine, die door wegwerkzaamheden niet tot aan ons huis kon komen. Ik ben zo blij en trots met het resultaat dat precies een jaar later, op 3 mei 2021, gereed was. En dat in zijn eigen tempo en zonder druk, maar mogelijk gemaakt door niet sporten, geen vriendenuitjes, geen vakantie, geen bezoekjes, kortom - vervelend om dat zo te zeggen - door corona!”

De eerste klanten hebben al plaatsgenomen in een stoel van kapsalon Colour & Co by Kristin aan de Dorpsstraat 81, waar ze ook nog eens een kop koffie of thee aangeboden krijgen uit de keuken die haar schoonvader op maat maakte. Kapsalon Colour & Co by Kristin is geopend op afspraak, 06-41648182.