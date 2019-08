Kas in Beek en Donk half jaar dicht na vondst hennepkwekerij

Dag van de Destructor in museum in Gemert: ‘Iek, hier ga ik dus echt niet naar binnen’

8:59 GEMERT - In het Boerenbondsmuseum in Gemert was het gisteren niet alleen Oogstdag, maar óók de Dag van de Destructor. ,,De dood hoort bij het leven, bij dieren net zo goed als bij de mens.”