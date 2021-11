Kasteel van Sinterklaas sluit zondag om 17.00 uur de deuren en gaat daarna dit jaar niet meer open

Een pijnlijk besluit, dat niet licht is genomen. Een groot deel van de zaterdag is overlegd met burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans over het aanwakkerende coronavirus en de toenemende besmettingscijfers. Aan het eind van de dag is het besluit op alle sociale media en de website verspreid.

,,Dit is de verstandigste en veiligste optie. We vinden het verschrikkelijk voor de kinderen en de ouders die we nu moeten teleurstellen. Maar we moeten de oproep die afgelopen vrijdag is gedaan respecteren. Wij hopen een bijdrage te kunnen leveren door niet langer veel mensen bij elkaar te laten komen in een kasteel waarin voldoende afstand houden beperkt mogelijk is. We vinden dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. We tellen onze zegeningen en zijn blij dat we twee weken wel hebben kunnen draaien", legt een woordvoerder uit.