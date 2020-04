Kasteelplan Gemert op onderdelen aangepast

De plannen waar de rijksdienst zich nu over buigt, gaan volgens ontwikkelaar Bas van de Laar van BL Huisvesting met name over de bebouwing aan De Haag, het poortgebouw en de ommuurde tuin die daar schuin tegenover ligt. Volgens hem heeft de coronacrisis vooralsnog geen negatieve invloed op de plannen. ,,Wat dat betreft is het een geluk dat we nog steeds in de planfase zitten. Als we met de uitvoering starten, is alles hopelijk weer een stuk normaler.”