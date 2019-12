Kasteelpuzzel in Gemert nu nog lastiger

Als er de afgelopen jaren érgens veel over gesproken is in het Gemertse gemeentehuis, is het wel het kasteel. Aan die periode komt voorlopig nog geen einde, nu het deze week gepresenteerde 'masterplan' al meteen gemengde reacties blijkt op te roepen. Want bijna tien jaar na het vertrek van de paters is het kasteel weliswaar definitief van eigenaar veranderd, maar is de definitieve toekomst van het monumentale complex nog allerminst zeker.