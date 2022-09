Kat- en muisspel met drones op vliegbasis De Peel

‘De zonnepane­len worden straks afge­schermd door wilgen, struiken en riet’: enthousias­me op open dag zonneweide Laarbeek

BEEK EN DONK - Het was zaterdag een natte open dag bij het nieuwe energiepark in Laarbeek, Zonneweide ‘De Blauwe Poort’. Er waren rondleidingen en de bezoekers vermaakten zich met het beklimmen van de uitkijktoren. Ondanks het slechte weer genoten zij van het uitzicht over het prachtige gebied én van de 17.500 zonnepanelen.

