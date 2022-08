Kattenkwaad uithalen is ’t plan: de leiding insmeren met mayo en zeggen dat het zonnebrandolie is

MILHEEZE - Kindervakantieweek Milheeze is een nieuw pad ingeslagen. Het bestuur wilde er van af dat de kinderen ‘al jaren lang weten wat er elke dag voor activiteiten zijn’. Maar de jeugd heeft ook verrassingen in petto.

Dat nieuwe pad zijn ze in Milheeze vorig jaar al voorzichtig ingeslagen. ,,Daarom hebben we dagen gewisseld zoals het uitstapje dat altijd op donderdag was en nu op vrijdag. Dit jaar is er ook geen afsluiting met een optocht,” zegt voorzitter Joey van Waaijenburg.

Quote We hopen rond 1.00 uur dat de jeugd zo moe is dat ze de tent inrollen en snel gaan slapen. Maar ik ben er bang voor Iwan Crooijmans, Kindervakantieweek Milheeze

Flexibel inspelen luidt het parool, het warme weer vereist dat ook. Er stond een beachparty bij Nederheide op het programma. ,,Omdat er nog steeds klachten zijn over zwemmersjeuk hebben we besloten om daar niet heen te gaan en houden het hier op het evenemententerrein. Waterspelen en veel drinken dat is het belangrijkste met het warme weer.”

Groepen 7 en 8 prikkelen

Op het terrein aan de Bocht staan vier tenten opgesteld. Donderdagavond kamperen groep 7 en 8 er voor het eerst. ,,We willen de groepen 7 en 8 prikkelen en kwamen op het idee om hier te laten overnachten.”

Of er veel van slapen komt, is de vraag want de dames van groep 8 hebben plannen om vannacht kattenkwaad uit te halen. ,,We gaan de leiding insmeren met mayonaise en zeggen dat het zonnebrandolie is,” giechelen Lize Martens en Yalina van de Camp. Klopt, van dat weinig slapen, beaamt Anna van der Sar. ,,We gaan ook de leiding vannacht wakker houden.” De jongens zijn wat rustiger met hun plannen, die hebben er gewoon zin in om met vrienden te overnachten.

Over glazen wrijven

Maar eerst moeten ze nog een avondprogramma met spellen afwerken. Na de barbecue mogen de groepen eerst een voor een naar een escaperoom in het kleedlokaal bij de Schans waar ze codes moeten ontcijferen om zeven sloten open te maken. Dat valt niet mee; bij een spel moeten ze over vier verschillende glazen wrijven zodat er een klank te horen is. Met een geluidmeter kunnen ze letters genereren die via een tabel weer om te rekenen zijn tot codecijfers. Eenmaal vrij doen ze het tv-programma Jachtseizoen na: een groepslid krijgt een oranje overall aan en de rest moet die beschermen tegen de jagers.

,,We verwachten dat we om middernacht klaar zijn met de spelen,” zegt bestuurslid Iwan Crooijmans. ,,Dan kunnen de vuurkorven aan en gaan we brood bakken. Daarna hopen we rond 1.00 uur dat de jeugd zo moe is dat ze de tent inrollen en snel gaan slapen. Maar ik ben er bang voor.”

Zal wel warm zijn

De jongens en meiden krijgen iedere een eigen tent. De leiding slaapt in kleinere tenten ernaast. Drie werkgroepleden blijven de hele nacht wakker om de orde te bewaken. Roos Allers van groep 7 vindt het wel spannend.,, Ik heb nog nooit in een tent geslapen en het zal wel warm zijn met z'n allen. Maar ik heb er wel veel zin in; het is weer eens iets anders.”