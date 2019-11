Kavels gewild in Gemert-Bakel

In de nieuwbouwplannen Leijgraaf (De Mortel), Heerebosch fase II (Handel) en Elsendorp-Noord zijn dit jaar 23 bouwkavels verkocht. Ook in De Vrije Erven in De Mortel lijkt eindelijk beweging te zitten. Na een prijsverlaging zijn daar dit jaar drie kavels verkocht en nog eens drie in optie genomen.

In Gemert en Bakel is volgens de gemeente als gevolg van de grote vraag dit jaar nagenoeg geen bouwgrond voor zelfbouwers meer beschikbaar. In nieuwbouwplan Doonheide/Molenbroekse Loop in Gemert werd de laatste zelf te realiseren kavel dit jaar verkocht en met de ontwikkelaar van plan Neerakker in Bakel zijn inmiddels afspraken gemaakt om in de eerste fase ook een aantal van die kavels uit te geven. De Rips (Paterslaan) en Milheeze (Berken) volgen naar verwachting eind 2020.

Vertraging

De verkoop van kant-en-klare nieuwbouwwoningen in Gemert-Bakel viel dit jaar met in totaal negen transacties een stuk lager uit dan verwacht. Volgens de gemeente komt dat niet vanwege een gebrek aan belangstelling, maar door vertraging in de ontwikkeling van een aantal projecten. Zo zijn de plannen voor de locaties Oude Bron in Handel en de Mr. Hertsigstraat in De Rips nog in procedure.

In De Mortel is het plan voor bebouwing van het dorpsplein (Aan het Plein) zelfs tijdelijk stilgelegd. De gemeente is naar eigen zeggen in overleg met de ontwikkelaar, Beheermaatschappij Van Schijndel, over de ‘contractuele afspraken in de verkoopovereenkomst'. In Milheeze wordt op twee plaatsen gebouwd. De twee woningen aan de Kloosterweide zijn verkocht en van de zes nieuwe huizen aan de Elsenstraat zijn er inmiddels drie verkocht. In plan Nazareth in Gemert zijn volgens de gemeente alle woningen met tuin verkocht, in totaal zijn er nog elf appartementen in het duurdere segment te koop.

Tegenvaller

Bij de verkoop van bedrijfskavels kende Gemert-Bakel dit jaar een forse tegenvaller, omdat de verkoop van een kavel van 30.000 vierkante meter op het laatste moment niet doorging. Er werden zes kavels verkocht, met een totale oppervlakte van ruim een hectare. Op Wolfsveld in Gemert zijn nu nog drie kavels beschikbaar, op de Bolle Akker in Bakel niets meer.