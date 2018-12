KBO Aarle-Rixtel vanaf 2 januari naar nieuwe stek bij scouting

AARLE-RIXTEL - Vanaf 2 januari 2019 zijn de dagelijkse activiteiten van KBO Aarle-Rixtel niet meer in de voormalige pastorie aan de Heindertweg. De ouderenbond trekt vanaf dan in bij de scouting in hun clubgebouw aan de Duivenakker, achter multifunctioneelgebouw De Dreef.

De verhuizing heeft wat voeten in de aarde gehad. In april 2017 kreeg de KBO van het parochiebestuur (eigenaar van de pastorie) te horen dat het gebouw op korte termijn moest wijken voor nieuwbouw. ,,Daarop zijn wij direct op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte, maar in Aarle-Rixtel is die beperkt", legt KBO-voorzitter Ton Schepers uit. Door verschillende omstandigheden vindt de oversteek nu pas plaats.

De Dreef leek een logische optie, maar de KBO zocht een ruimte die ze permanent kunnen gebruiken en bij De Dreef was dat lastig. Toen belde de scouting op. Hun clubgebouw staat overdag leeg en met twee verenigingen zouden ze samen kunnen bijdragen aan de huur en onderhoud van het pand. Want de scouting huurt bij de gemeente, maar mag niet zomaar onderverhuren. De gemeente was bovendien bang dat de de KBO De Dreef de rug toe zou keren bij grote evenementen. Dat is echter niet zo waardoor niets 'n verhuizing in de weg stond.

,,Financieel gaan we er wel op achteruit, onder meer de energierekening zal hier een stuk hoger zijn", vertelt Schepers. ,,Ook het huiskamergevoel wat we in de pastorie hadden is weg. We zullen ons dit gebouw meer eigen moeten maken door het te gaan gebruiken", vult secretaris John Pezie aan. Er zijn investeringen gedaan in nieuw meubilair en de ruimte die de KBO permanent gaat gebruiken is op eigen koste opgeknapt.

De heren vinden het ook jammer dat het nog wel even zal duren voordat de pastorie definitief tegen de vlakte gaat. Nieuwbouw op korte termijn, zoals de KBO in 2017 werd voorgespiegeld, gaat niet gebeuren. De gemeente is niet akkoord gaan met de voorgestelde plannen. ,,We hadden gewoon langer gebruik kunnen maken van de pastorie, als een en ander beter op elkaar was afgestemd."

Voordelen

Desondanks zien Schepers en Pezie ook wel degelijk voordelen van de verhuizing naar het scoutingterrein. ,,Er zijn prima voorzieningen, het is rolstoelvriendelijke en ook is er voldoende parkeergelegenheid."

KBO Aarle-Rixtel heeft zo'n 675 leden en verwacht op de nieuwe locatie ook uit te kunnen uitbreiden. ,,Als het goed is kunnen we hier nieuwe activiteiten ontplooien en ook hopen we meer te kunnen gaan doen tegen bijvoorbeeld eenzaamheid. Deelnemen aan activiteiten is namelijk niet het belangrijkste. Het er zijn wel." Tevens kan de KBO gebruikmaken van het buitenterrein van de scouting.