KBO Bakel 60 jaar; toen waren zestigers oud, tachtigers van nu voelen zich jong

BAKEL - KBO Bakel bestaat op 18 november zestig jaar. ,,Zo jammer dat in dit jubileumjaar veel activiteiten niet door kunnen gaan”, aldus bestuurslid Piet van Ansem (81), die dit jaar 25 jaar lid is. Alle activiteiten worden opgeschoven naar volgend jaar.

,,Om toch het jubileum te vieren brengen wij op 18 november een attentie rond naar alle KBO-leden” vertelt secretaris Phia Rijkers - van Hoof (70). ,,Niet persoonlijk – wat we het liefste wilden – maar een cadeautje in de brievenbus.”

Het was de echtgenote van burgemeester Muyser die zich zestig jaar geleden het belang van ouderen aantrok. Op 18 november 1960 hield ze een bijeenkomst in café Verbeeten, waarbij zo’n dertig ouderen waren uitgenodigd, die resulteerde in de oprichting van de R.K. Bejaardenbond afdeling Bakel.

Christelijke groet

Er werd besloten ontspanningsmiddagen voor de leden te organiseren én dat de vergaderingen werden geopend met een christelijke groet. ,,De christelijke groet is verleden tijd”, vertelt Van Ansem lachend. ,,Maar ontspanning is alleen maar meer geworden. Elke week zijn er verschillende activiteiten.”

Zestig jaar geleden was de leeftijdsgrens van de leden 65 jaar. Nu kan men vanaf het 50ste jaar lid worden van de KBO. Van Ansem: ,,Toen wij jong waren vonden wij mensen van rond de zestig jaar oude mensen. Ze liepen krom van het harde werk en kleedden zich anders. Nu zijn de tachtigers en negentigers nog actief en vrolijk gekleed en we voelen ons nog niet oud.”

De 86 jarige Annie Cremers is 26 jaar lid van de KBO en is 17 jaar bestuurslid geweest. ,, Ik stopte net als Piet van Ansem als bestuurslid van het Kindervakantiewerk in Bakel, en werd meteen gevraagd als bestuurslid van de KBO. Ik rolde van het jongerenwerk in het ouderenwerk”, vertelt ze. ,, Ik moest er in het begin wel aan wennen, maar heb het met veel plezier gedaan en heel andere mensen leren kennen.”

Vakantiereis

Jaren geleden was een dagje weg met de bus nog een bijzonder uitstapje voor de KBO-leden. Mensen gingen in die tijd niet veel op vakantie. Nu kunnen de leden naast het jaarlijkse uitstapje zelfs mee met een meerdaagse bus-vakantiereis.

De jaarvergaderingen werden 25 jaar geleden niet erg druk bezocht. Cremers: ,, Als er een dertig leden waren, dan waren we blij. Tot we besloten er een koffietafel aan vast te koppelen. Ruim tweehonderd leden waren het jaar erop bij de jaarvergadering aanwezig.” De koffietafel is er nog altijd en de jaarvergadering wordt nog altijd druk bezocht. Rijkers: ,,Je ziet dat de mensen genieten van het samenzijn. En dat is voor velen erg belangrijk. We hopen dat volgend jaar alle activiteiten weer van start gaan voor de leden, wij kijken ernaar uit.”