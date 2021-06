KBO-bestuurder Frans Venmans, een accurate bestuurder met een kort lontje, neemt afscheid

Nadat de KBO-afdelingen in de kerkdorpen Lierop, De Hei, ‘t Eind en Dorp het advies van de KBO Brabant voor één Kringbestuur voor Groot Someren had opgevolgd, heeft Frans Venmans (76) uit Someren-Heide zes jaar mede de kar getrokken. In 2015 werd hij gevraagd om zitting te nemen in dat bestuur.

Hoeveel plakken cake

,,Ik was wat aan de late kant en de functies waren al verdeeld. Mijn persoon was de functie van secretaris met de portefeuille Wonen toebedeeld. Ik zei dat ik daar enorm veel zin in had. Ik had daarvoor een aantal jaren in het bestuur van de KBO afdeling Someren-Heide gezeten en met alle plezier deed ik daar mee aan activiteiten als fietstochten en cursussen, maar ik stoorde me wel eens als het bij vergaderingen voornamelijk ging over hoeveel plakken cake er bij de koffie was. En dat is niet oneerbiedig bedoeld. ”

Na een moeizame inwerkperiode, er was geen draaiboek en alles was nieuw, merkte hij dat hij zijn ei beter kwijt kon bij het Kringbestuur. ,,Vooral door mijn bestuurlijke ervaringen bij de gemeente Someren voelde ik dat ik in het Kringbestuur de juiste man op de juiste plek was. En ik kan toch nog mee gaan fietsen bij onze KBO afdeling in De Hei.”

Quote Ik begrijp echt wel dat er starterswo­nin­gen nodig zijn maar mijn leeftijds­ge­no­ten willen op hun oude dag ook een eigen, zo mogelijk aangepaste woning Frans Venmans

Frans is lid geweest van het Dorpsoverleg in De Hei én een korte periode raadslid voor de lijst Someren-Heide. Hij zette zich daar in voor meer woningen voor ouderen. ,,Ik begrijp echt wel dat er veel starterswoningen nodig zijn maar mijn leeftijdsgenoten willen op hun oude dag ook een eigen, zo mogelijk aangepaste woning. En ik vind dat over ‘het langer thuis blijven wonen’ in de politiek niet altijd serieus wordt nagedacht.”

Het stokpaardje van Frans Venmans is dat er vaak wel voldoende woningen zijn voor meer draagkrachtige ouderen. ,,Maar zij die het financieel wat moeilijker hebben, vallen vaak buiten de boot, ik kom voor die mensen op. Daarover krijg ik dan wel eens de vraag of het een roeping is om zo voor ouderen in de weer te zijn, het antwoord is dan ’Nee, dat is mijn karakter, heb ik van thuis meegekregen.”

Quote Als ik ergens in geloof dan ben ik een doorbijter Frans Venmans

Cor van de Sande is voorzitter van het Somerens KBO-kringbestuur. ,,Frans was voor ons een serieuze accurate bestuurder met een kort lontje, hij vliegt wel eens uit de bocht. Zijn nadeel is dat hij vaak niet snapt dat wat hij zelf belangrijk vindt door anderen niet altijd wordt begrepen, maar als het begrip er daarna wel is dan is de samenwerking met Frans nog beter als voorheen.” Frans kan zich wel vinden in de mening van de voorzitter, “Als ik ergens in geloof dan ben ik een doorbijter, maar als ze mij overtuigen heb ik er wel begrip voor.”

,,Ik neem per 1 juli afscheid, dat heeft met mijn gezondheid en leeftijd te maken. Maar ik heb beloofd dat ik het project ‘Woonwensen voor Senioren in Someren’ nog mee af ga maken. En de voorzitter weet dat hij nog altijd een beroep op mij kan doen. Uit het oog is niet uit het hart.”