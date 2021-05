KBO in Gemert bestaat 70 jaar: méér dan kaarten, kienen en keuvelen

GEMERT - Er wordt gequilt, gegymd, gezongen, gedanst, gefietst, gegeten, gereisd en carnaval en kerst worden volop gevierd. Tegenwoordig is daar nog een belangrijke tak bijgekomen, de belangenbehartiging. Seniorenvereniging KBO-Gemert is al zeventig jaar met steeds meer activiteiten bezig om het haar leden naar de zin te maken.

Eerst jarenlang onder de vlag van ouderenbond, later werd de naam veranderd in bejaardenvereniging en tegenwoordig heet het seniorenvereniging. ,,Het is nog steeds een enthousiaste vereniging die veel organiseert”, vertelt Frans Francissen die al ruim tien jaar de voorzittershamer hanteert. ,,Maar we gaan wel met de tijd mee, want collectieve belangenbehartiging neemt een steeds belangrijkere plaats in, al blijven de andere activiteiten dat ook nog.”

Zorgcoöperatie

Ook in Gemert blijven ouderen steeds langer actief en tennissen, musiceren en golven er nog lustig op los. Maar in jaren worden ze ook steeds ouder en daardoor ontstaat ook een groeiende zorgbehoefte. In 2018 is daartoe op initiatief van de twee ex-wethouders Hans van Dijk en Harrie Verkampen de Zorgcoöperatie ontstaan die sterk verweven is met de SVG-KBO en gehandicaptenvereniging Houvast.

Deze drie organisaties gaan binnenkort samen enkele ruimtes betrekken in het nieuwe Centrum voor Ouderen aan het Binderseind in het voormalig klooster Nazareth. ,,Daar kunnen we straks ook al onze activiteiten laten plaatsvinden”, vertelt bestuurslid Jan Winkelmolen. ,,Nu is dat nog ontzettend versnipperd en gebeurt dat op plekken als de Eendracht en D’n Drietip. Met het nieuwe onderkomen kunnen we hopelijk nóg meer doen voor onze leden en nieuwe activiteiten bedenken. Het kantoor wordt momenteel al ingericht. In het najaar kunnen we de Nazarethkapel en refter betrekken. Die kapel wordt echt een ontmoetingsplek voor senioren.”

Winkelmolen zou graag wat ‘jeugdig elan’ zien bij het bestuur. ,,Nieuwe frisse ideeën en vernieuwingen. Al doen we ook nu al veel voor de mensen.”

Nieuwe gids

Wat dat allemaal is, staat in de kleurrijke presentatiegids die Winkelmolen schreef over de jubilerende vereniging. Daarmee kunnen toekomstige leden geïnformeerd worden. Het eerste exemplaar van de gids werd donderdag officieel overhandigd aan wethouder Wilmie Steeghs. ,,Ik schrijf al vanaf 2014 het maandelijkse nieuwsbulletin voor SVG-KBO-Gemert, dus de meeste informatie had ik al”, aldus de samensteller.

Voor allerlei andere vragen kunnen senioren binnenkort ook weer terecht bij het steunpunt dat over enkele weken op de nieuwe locatie op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend is.