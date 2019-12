KBO-kring Deurne: 'Sluiten huisartsenpost altijd nadelig’

DEURNE - Alle Deurnenaren die 's avonds, 's nachts of in het weekend naar de huisarts willen, moeten per 1 januari naar de huisartsenpost in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De spoedpost in zorgcentrum De Nieuwenhof gaat dicht .

Leo Verberne van KBO-kring Deurne is niet blij met de sluiting. ,,Het verlies van de Deurnese huisartsenpost is altijd nadelig. Het is jammer dat de huisartsen deze basisservice niet overeind kunnen houden."

KBO-kring Deurne is bezig met de afronding van het project Wonen & Zorg waarin volgens de kringvoorzitter duidelijk naar voren komt dat senioren graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, maar dan wel met zoveel mogelijk voorzieningen in de nabije omgeving. En dat is inclusief een huisarts, ook buiten kantooruren. ,,Het sluiten van de huisartsenpost is hieraan tegenstrijdig. Ouderen willen geborgenheid en veiligheid. Ze willen zorg dichtbij", aldus Verberne.

Sluiting door personeelstekort

De huisartspraktijken in de gemeente Deurne zijn nu nog verdeeld over twee posten. De groep verenigd in Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo) heeft een spoedpost in De Nieuwenhof. De Deurnese artsen van Huisartsenposten Oost-Brabant zitten buiten kantooruren al in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf het nieuwe jaar zijn alle praktijken aangesloten bij Huisartsenposten Oost-Brabant.

SHoKo sluit de Deurnese dokterspost vanwege personeelstekorten. Huisarts Doensen, Gezondheidsplein, De Bie en De Kock en huisartsenpraktijk Liessel zijn nu nog aangesloten bij SHoKo en gaan per 1 januari over. Het gaat in totaal om zo'n 18.000 Deurnenaren die straks buiten kantooruren naar Helmond moeten in plaats van naar De Nieuwenhof.

Vervoer