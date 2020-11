KBO’s in Gemert-Bakel luiden noodklok om wegvallen inkomsten

GEMERT-BAKEL - Het zijn lastige tijden voor de leden van de KBO in de gemeente Gemert-Bakel. Door de coronacrisis zijn er geen gezamenlijke activiteiten voor de leden van deze zeven afdelingen van de Katholieke Bond van Ouderen. Dat betekent veel thuis zitten en veel eenzaamheid, met name voor alleenstaande ouderen.

Maar dat er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden, heeft ook nog een onvoorzien neveneffect. Door de geschrapte activiteiten vallen ook de inkomsten voor de KBO-afdelingen weg. ,,Geen activiteiten, geen inkomsten", zegt Gemertenaar Frans Francissen.

Hij is voorzitter van de KBO-kring Gemert-Bakel, het overkoepelend overlegorgaan van de zeven KBO-afdelingen in deze gemeente. ,,De bar-inkomsten zijn weggevallen, evenals de eigen bijdrages die onze leden betalen voor deelname aan activiteiten. Dat zet ons wel voor een probleem.”

Niet in aanmerking

Wat precies de gevolgen zijn van het wegvallen van die inkomsten voor de kas van de zeven afdelingen, zijn de KBO-bestuurders nu in kaart aan het brengen. ,,Vervelende is wel dat we als vereniging niet in aanmerking komen voor de steun die veel andere instanties wel krijgen", merkt Francissen op.

Quote Onze leden hebben het over het algemeen niet zo breed Frans Francissen, Voorzitter KBO-kring Gemert-Bakel

In een brief aan het Gemert-Bakelse gemeentebestuur luidt Francissen daarom de noodklok. Hij vraagt namens de zeven afdelingen om een royaal gebaar van de gemeenteraad en het college van B en W. Het Rijk heeft alle gemeenten immers wel een bedrag in het vooruitzicht gesteld - 17 miljoen euro - om de besturen van dorpsraden en buurthuizen te compenseren voor weggevallen inkomsten in de vorm van zaalverhuur en baromzet.

Aanspraak maken

,,Het zou heel fraai zijn wanneer wij als KBO daar ook aanspraak op zouden kunnen maken", aldus Francissen. ,,Het werk dat we als KBO's voor de ouderen doen in de gemeente Gemert-Bakel is van grote waarde, zeker in tijden als deze.”

Hij wijst er verder op dat een aantal jaren geleden bij bezuinigingsoperaties de subsidies aan de KBO-afdelingen in Gemert-Bakel volledig zijn geschrapt. ,,We draaien helemaal op eigen kracht, dankzij de contributie van onze leden. Die hebben het over het algemeen niet al te breed. De contributie verhogen willen we daarom niet.”