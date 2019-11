Kempisch Inloophuis Bladel: gastvrij en gemoedelijk

AutoMaatje gaat nu echt rijden in Deurne; ,,Het grootste voordeel is en blijft, je wordt thuis opgehaald en weer thuis gebracht”

1 november DEURNE - Van alle aanwezigen was er maar één die door haar AutoMaatje, wethouder Marnix Schlösser, werd opgehaald en thuis gebracht en die eer ging naar Marga Meulendijks. Zij was degene die de primeur had van de allereerste AutoMaatje-rit in Deurne.