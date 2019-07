Kennedymars Someren: lopen voor stamcelpleisters of zwangere vrouwen uit Kenia

Toch gaan veel mensen komend weekend de uitdaging tijdens de Kennedymars in Someren aan. Er wordt geld ingezameld voor zeer uiteenlopende doelen: van bestrijding kinderkanker tot alzheimer en van een tehuis in Gambia tot een stichting die zwangere vrouwen uit Kenia naar het ziekenhuis brengt.



Marsorganisator Joek vindt het stuk voor stuk mooie initiatieven die worden gepromoot op de eigen website. ,,We hebben er geen enkel probleem mee dat we als sponsorloop gebruikt worden”, zegt een woordvoerster. ,,Heel mooi wat ze bij de tocht voelen. Het zijn allemaal wandelaars die zichzelf een bepaalde druk op leggen. Het zijn wel tachtig kilometer he...Dat is niet niks.”