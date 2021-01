Kerk Bakel na renovatie Wilbertsplein straks aan het groen

BAKEL - Waar nu nog bakstenen en klinkers de dienst uitmaken, overheerst over een paar maanden het groen. Het St. Wilbertsplein in Bakel krijgt een dusdanige opknapbeurt dat de Bakelse parochiekerk straks flink in het groen komt te liggen.

Dat blijkt uit de plannen voor de ingrijpende opknapbeurt van het centrale plein in Bakel die door het Gemert-Bakelse gemeentebestuur nu wereldkundig zijn gemaakt. Die plannen zijn gemaakt door stedenbouwkundig bureau Bergcs en Harvey Otten van XOOMlab in Amsterdam.

Wandelpaden

Nu zijn er aan de voorkant en de zuidzijde van de kerk - de kant van de Dorpsstraat - vrijwel alleen nog parkeerplaatsen te vinden. Daarvan verdwijnt er een flink aantal. Daardoor ontstaat er ruimte om aan de voorkant van de kerk, waar zich ook de hoofdingang bevindt, een groot grasveld aan te leggen met daarover enkele wandelpaden. Ook komt er een waterornament.

Het ruimtelijke effect wordt nog versterkt omdat na de herinrichting een deel van de overblijvende parkeerplaatsen op het plein in het gras komen te liggen. Verder verdwijnt ook de toegang tot die parkeerplaatsen vanaf de Dorpsstraat. Automobilisten moeten voortaan omrijden via de Wilbertsdries.

Streetrock

De parkeerplaatsen aan de zuidkant van de kerk blijven grotendeels gehandhaafd. Zodoende blijft er op dat deel van het Wilbertsplein ook ruimte om evenementen te organiseren, zoals de kermis en het jaarlijkse popfestival Streetrock, komende zomer gepland op 10 en 11 juli trouwens.

Om het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Bakel op peil te houden, worden de plekken die nu vervallen wel gecompenseerd. Dat gebeurt door te zijner tijd nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen in de Dorpssraat en Julianastraat.

Extra kosten

Met de opknapbeurt van het plein is een bedrag gemoeid van 226.000 euro. Dat is zo'n 75.000 euro meer dan de gemeenteraad aanvankelijk voor had uitgetrokken voor de renovatie die in februari al van start moet gaan. Voor een deel van die extra kosten heeft het gemeentebestuur subsidies in de wacht weten te slepen maar voor het ontbrekende bedrag moet ruimte op de begroting worden gemaakt.

Overigens is niet iedereen even blij met de nieuwe inrichting van de Wilbertsplein. Kunstenaar Thijs van Kimmenade zei onlangs in deze krant dat hij er grote moeite mee heeft dat zijn kunstwerk, het in 1995 geplaatste de Stoelen, wordt afgedankt. Van Kimmenade kondigde daarbij aan dat hij zich met juridische hulp zal verzetten tegen dat onderdeel van het plan.

De Gemert-Bakelse gemeenteraad bespreekt het renovatieplan voor het Wilbertsplein volgende week, in de eerste vergaderronde na de kerstvakanties. Op donderdag 28 januari komt in het plan in de maandelijkse raadsvergadering aan de orde.