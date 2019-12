Kerk Gemert in beeld bij herontwikking kasteel

,,We zijn positief, maar tegelijkertijd ook kritisch omdat fasen twee en drie van het masterplan onvoldoende onderbouwd zijn”, reageert wethouder De Ruiter. Omdat burgemeester en wethouders wél positief zijn over de eerste fase van het totaalplan, willen ze dat deel volgende maand al wél aan de raad voorleggen. Voor de renovatiewerkzaamheden is inmiddels een vergunning aangevraagd.



Het nieuwe masterplan, dat wat Van de Laar betreft definitief is, bevat een aantal nieuwe onderdelen. Meest in het oog springend is het plan voor een grotendeels ondergronds theater, pal achter de huidige kasteelpoort. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat technisch mogelijk is. Nieuw is ook een ondergrondse parkeergarage aan de zijde van het Ridderplein, tussen de binnen- en de buitengracht van het kasteelcomplex.