Kerkelijke onderscheiding voor koster Laarbeek

Veilig­heids­re­gio wil 2 miljoen extra van regioge­meen­ten; ‘We moeten ze niet afstraffen omdat ze zo flexibel waren’

EINDHOVEN - De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten financieel bijspringen om de begroting voor de veiligheidsregio voor 2023 rond te krijgen. Het gaat in totaal om 2 miljoen euro. Daarvan is 600.000 euro nodig omdat medewerkers door de drukke coronatijd niet toekwamen aan hun reguliere werkzaamheden. Er moet nu een inhaalslag gemaakt worden.

19 mei