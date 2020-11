Kerkgebouw Someren-Heide wordt verkocht

De kerk werd gebouwd in 1961 naar ontwerp van de architecten Oskam en Geenen, in modernistische stijl. Ze heeft grote glazen vensters en een open klokkentoren. Het gebrandschilderde raam van 24 bij 6 meter is een blikvanger. Het stelt de zondvloed voor, met in het midden de ark van Noach en verschillende dieren daar naast. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

,,Vanaf de kerksluiting in 2018 is er interesse om het gebouw te kopen”, zegt Wim Jaspers. Hij is vice-voorzitter van het bestuur van de Heilige Franciscusparochie. ,,Om iedereen de kans te geven is het gebouw nu in de verkoop gezet. Er zijn legio mogelijkheden voor de koper, mits die zich aan de voorwaarden van het bisdom houdt. In Someren-Heide gaat de voorkeur uit naar interne woningbouw zoals appartementen en starterswoningen.”