Kerkkoor stopt: gemiddelde leeftijd ruim 81 en er komen geen jongere mensen bij

De tijd staat ook in Handel niet stil en vergrijst de leden van het plaatselijke kerkkoor. Koorlid Antoon Graat rekent voor: ,,In 2004 hadden we 32 actieve leden. Nu zijn er dat nog 12. De oudste is 91 en we hebben veel tachtigers. De gemiddelde leeftijd is 81,2 en die wordt ook nog eens flink omlaag gehaald door ons jongste lid van 64.”