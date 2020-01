Kermis in Vlierden moet weer een dorpsfeest worden

Wie aan de kermis in Vlierden denkt, denkt vooral aan optredens van bekende bands als Normaal, De Dijk en Band zonder Banaan. Maar verwacht in Vlierden de komende jaren geen grote namen. ,,We zetten met de kermis in op kleinschaligheid”, vertelt Peter Eijsbouts van Samen Vlierden. ,,Het moet weer een echt dorpsfeest worden.”

De Vlierdense kermis is dit jaar van vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei. Dat is een week eerder dan voorheen, toen de kermis steevast in het Hemelvaart-weekend werd gehouden. Een werkgroep van Samen Vlierden neemt de organisatie op zich.

Aanleiding voor de veranderingen is volgens Eijsbouts een terugval in het aantal kermisbezoekers. Het weekend van Hemelvaart zit al vol met evenementen. Zoals het bij de jeugd populaire KOZ-festival. ,,Het is lastig om daar tegen te concurreren. Vandaar dat we in overleg met de gemeente en de lokale ondernemers in Vlierden hebben voorgesteld om het over een andere boeg te gooien en de kermis dus ook naar een andere datum te verschuiven. In het weekend voor Hemelvaart zijn nog niet veel evenementen.”

Begin vorig jaar borrelden al de eerste ideeën op. Eijsbouts: ,,Toen hebben we met een aantal mensen om tafel gezeten om te kijken hoe het beter kan. Dit jaar is een goed moment om het anders te gaan doen, mede omdat ook de contracten met de kermisexploitanten aflopen.”

Horecaplein

De kermis moet meer het karakter van een festival krijgen. Het plein rond de kiosk is van 15 tot en met 17 mei the place to be. Het programma is nog niet exact bekend. ,,Er komt een buitenpodium en een kleine tent. Het moet een echt dorpsfestival worden voor jong en oud. Kleinschalig. Met uiteraard ook enkele kermisattracties.” Hoeveel attracties naar Vlierden komen, weet Eijsbouts nog niet: ,,Ik denk aan drie of vier. Dat zijn we nog aan het bekijken.”

De vrijdag wordt ingevuld met Vlierdense artiesten. Voor de zondag denkt de werkgroep aan een gezamenlijk ontbijt en een matinee. De zaterdag is voor de jubilerende fanfare. Dan wordt er een muziekfestival georganiseerd met optredens van Die Vlierländer musikanten, The Rolling Notes, de Vette Brassie Band en Golden Monkeys. De organisatie houdt het voorlopig op drie dagen. Eijsbouts: ,,Als er in de toekomst behoefte blijkt aan een extra dag, kunnen we de maandag er alsnog bijtrekken. Maar we gaan eerst proberen om voor drie dagen een fatsoenlijk programma op poten te krijgen.”