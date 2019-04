Kersentuin, prachtig spel op perfecte locatie in Gemert

Eric Vermeulen weet na 45 jaar toneelspelen, waaronder jarenlang bij Genesius uit Helmond, goed waarover hij praat. In het stuk is hij boer en koopman Jermolai. ,,Uiteindelijk besloten we dat ik als enige in het dialect zou gaan praten, waardoor mijn tekst scherper overkomt.” Voor Anita Werts, dochter Anja in het stuk, was het een dubbele première. ,,Ik speel voor het eerst toneel en wilde dat al lang. De timing van het stuk is lastig omdat er veel 'losse stukjes' in zitten. Ik vond het heel bijzonder."