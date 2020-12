‘Kerst in de Hei is een lichtpuntje voor de mensen’

DEURNE - Na een jaartje pauze kunnen bewoners van de Sint Jozefparochie in Deurne vanaf vrijdag genieten van de derde editie van ‘Kerst in de Hei’.

Op meer dan vijftig plekken in de wijk staan tot en met 6 januari kerststallen opgesteld. ,,Zo kunnen we toch nog een beetje samen kerst vieren.”

Kerst leeft meer

Dat het kerstfeest dit jaar meer leeft dan voorgaande jaren merkt Gabby Naus maar al te goed. ,,Het gaat er in onze wijk al weken over hoe we met z’n allen kerst kunnen vieren.” Naus nam vier jaar geleden samen met haar vader Gerrit het initiatief om in de Deurnese wijk Sint Jozefparochie een wandelroute te maken door de wijk. ,,Enkele jaren terug ben ik op het idee gekomen om ‘Kerst in de Hei’ te gaan organiseren.”

Het idee is simpel: iedereen die een kerststal heeft zet deze voor het raam en belangstellenden trekken door de wijk om al het moois te aanschouwen. Na twee succesvolle edities lukte het vorig jaar niet de derde editie te houden, ,,Er gaat stiekem behoorlijk wat tijd inzitten om alles goed te regelen.”

Koste wat kost

Na een, voor iedereen, zwaar jaar was het al snel duidelijk dat dit jaar de wandeltocht langs de kerststallen koste wat kost moest doorgaan. ,,Iedereen is toe aan een lichtpuntje, wij hopen de mensen van onze wijk die zo te geven.”

Enkele maanden geleden kreeg Naus al een belletje van pastoor Paul Janssen. ,,De pastoor moedigde ons aan om dit jaar het specialer te maken.” Daar waar normaal gesproken honderden mensen in de Sint Jozefkerk bijeen komen om de geboorte van Jezus te vieren is dit vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk. ,,Zo kunnen we toch samen stilstaan bij het kerstverhaal”, stelt pastoor Janssen.

Verhaal vertellen

Dat laatste is ook een belangrijk punt voor Naus: ,,Het is belangrijk dat we het verhaal vertellen, kerst is zoveel meer dan cadeaus en samen eten.” Toch zal deze derde editie anders zijn dan de voorgaande, zo is er aanstaande vrijdag geen officiële opening.

,,Dat is inderdaad jammer maar het is niet verantwoord om het in deze periode wel te doen, we zijn nog aan het kijken of we ‘Kerst in de Hei’ op een andere manier symbolisch kunnen openen.”

Tevens is er een puzzeltocht voor de deelnemers en worden er prijzen uitgedeeld voor de mooiste kerststallen. Op dit moment zijn er bijna honderd kerstallen die voor sfeer zorgen in de Sint Jozefparochie.

Naus hoopt dat ze de grens van honderd passeren: ,,Het zou een mooi symbolisch getal zijn, ook omdat onze wijk dit jaar haar eeuwfeest zou vieren. Het belangrijkste is dat we op deze manier toch samen een beetje kerst kunnen vieren.”