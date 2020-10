Kerst in het tuincentrum: ‘Dit verzet je gedachten ook wel een beetje’

Een lampje hier, nog wat kerstballen daar. En oh ja, aan het geluid moet op zaterdagmorgen nog worden gewerkt. Hetzelfde geldt voor de looppijlen op de vloer en de herinneringsstickers om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Maar ‘s middags komen de klanken van Jingle Bell's en I'm dreaming of a white Christmas je al tegemoet en kunnen klanten bij tuincentrum Coppelmans in Deurne zich helemaal onderdompelen in een wereld met sfeerlichtjes, versierde bomen, wintertaferelen en kerstliedjes, compleet met huiselijke geuren als gember, kaneel en vanille. Het is een traditie, overigens. Elk jaar in het eerste weekeind van oktober begint de show weer.

,,Officieel gaan we pas morgen open, maar mensen lopen nu al binnen. Het kan ook al wel, want het is bijna af”, zegt Sharon Coppelmans, die de inrichting van de kerst- en sfeershow voor de vestiging in Deurne elk jaar op haar neemt. In maart begint ze al met mood-boards, in augustus met de opbouw, om in januari weer alles af te breken. ,,Dan ben ik wel een beetje kerst-moe, ja, blij dat alles weg is. Maar gelukkig tover je de winkel dan om in het voorjaar.”

Eigen, groene Coppelmans-mondkapjes

Een klein beetje anders is het dit jaar wel. Sharon: ,,We hebben gezorgd voor zoveel mogelijk paden zodat mensen kunnen uitwijken.” En het personeel beschikt sinds kort over eigen, groene Coppelmans-mondkapjes, hoewel dat nog even wennen is. ,,Nu het nog rustig is, kan je nog wel makkelijk afstand houden, maar straks wordt het wel drukker", verwacht Hetty Coppelmans, moeder van Sharon en met haar man Leo eigenaar van de vestiging. ,,We zien vandaag voor het eerst dat meer mensen mondkapjes dragen.”

Volledig scherm De laatste hand wordt gelegd aan de kerstshow bij tuincentrum Coppelmans in Deurne. © Kees Martens / DCI Media

Quote Ge wilt binnen toch weer iets hebben, hè en dus zoeken we een kleinere boom. Jos Mastenbroek Wie de kerstshow binnenwandelt, lijkt even in een andere wereld terecht te komen. ,,Een droomwereld", merkt Sharon op, terwijl ze een rondleiding geeft tussen de verschillende kamers. De één in fantasysfeer met elfjes, kabouters, trollen en paddenstoelen, de ander van een meer traditioneel karakter met veel rood en beren en een winterlandschap met ijspegels, ski's, ijsberen en pinguïns in de volgende. ,,Mensen zijn er klaar voor, dat merk je wel. De eerste kerstboom hebben we al verkocht.”

Zo ver zijn Jos en Mariëtte Mastenbroek nog niet. Maar ze oriënteren zich alvast wel op een nieuwe (kunst-)kerstboom. ,,We zijn pas verhuisd en hebben alles weggedaan. Maar ge wilt binnen toch weer iets hebben, hè en dus zoeken we een kleinere boom”, zegt Jos.

In het karretje van Petra Manders liggen al wat warmgekleurde, met glitters gedecoreerde kunsttakken en -bloemen. ,,Voor kerst", beaamt ze. ,,Elk jaar maak ik een plan voor welke kleur ik zal gebruiken en hoe ik dat combineer met spullen die ik al heb. Het wordt allerlei kleuren roze met wit en donkere accenten. Eigenlijk kwam ik voor een kamerplantje. Maar dit verzet je gedachten ook wel een beetje in deze tijd.”

Quote We kunnen een eigen winkeltje beginnen Janine en Merita van Wetten

De zusjes Janine en Merita van Wetten waren ook nog niet van plan de kerstshow in te duiken, toen ze het tuincentrum in stapten. ,,We kwamen voor wat heideplanten", zeggen ze. Maar toevallig stonden ze plots tussen de kerstspullen en konden ze het toch niet laten om alvast iets te kopen. De keuze is gevallen op twee glazen bollen met led-verlichting erin. ,,We kunnen een eigen winkeltje beginnen", grappen ze. Ze komen elk jaar naar de kerstshow. ,,Andere jaren is het ooit wat voller, maar ik vind hem dit jaar wel héél mooi", zegt Merita. ,,Het is fijn ook dat het nu nog rustig is, want zodra het hier open is, moet je achter elkaar aan lopen.”

Volledig scherm Een van de kamers is in in fantasysfeer met elfjes, kabouters, trollen en paddenstoelen. © Kees Martens / DCI Media