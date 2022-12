Kerstmarkt moet Piet van Thielplein nieuw leven inblazen

Er moet weer wat te beleven zijn op Donk, zoals afgelopen zomer. Daarom is het nu zaak om door te pakken met een kerstmarkt. Ondernemers Kristel Vereijken, Marco van der Vleuten en Jan van Eeten trekken de kar, daarbij ondersteund door de ondernemerswerkgroep. ,,Het plein heeft de ruimte en de voorzieningen”, zo licht Vereijken toe. ,,Het leent zich voor een kerstmarkt, maar nog niet eerder is er zoiets groots georganiseerd. Dat leek ons wel een uitdaging.”

Het wordt geen feestje voor de incrowd alleen. ,,Eerst wilden we de kraampjes vullen met ondernemers van het plein, maar het leek ons veel leuker om het groter op te zetten.” Nu staan er mensen uit heel Laarbeek en omstreken op de markt. ,,Daarmee hopen we wat nieuwe mensen naar het plein te trekken. In de kraampjes vind je foute kerstballen, kleding, kerstkaarten, eten, drinken. Er is live muziek en ga zo maar door. We hebben zelfs een zweefmolen voor de kinderen.”

Quote Het is een moeilijke tijd om te ondernemen. De winkels lopen steeds meer leeg, terwijl het zo belangrijk is om speciaalza­ken bloeiende te houden Sylvia de Haan, Onderneemster

Het aanbod is heel divers. ,,Maar het wordt absoluut geen rommelmarkt. Het is echte kwaliteit. Dat kan het plein wel gebruiken. Er wordt binnenkort gemoderniseerd en verduurzaamd, dus dat is al een goede stap. Nu mag er nog wel wat meer ondernomen worden. Die positieve vooruitgang willen wij voortzetten.”

Een heerlijke tijd

Als onderneemster op het Piet van Thielplein verwelkomt Sylvia de Haan de kerstmarkt met open armen. ,,Het is mooi dat we onszelf een keer op een andere manier kunnen presenteren”, aldus de eigenaresse van Bloematelier De 4 Seizoenen, die met drie kamen op de markt zal staan. ,,De koppen zijn goed bij elkaar gestoken, het wordt een markt met alles erop en eraan. De kerstperiode is natuurlijk een heerlijke tijd om uit te pakken. Het is de tijd van gezelligheid en sfeer. Dat gaan we zeker overbrengen.”

Ook De Haan hoopt op wat nieuwe mensen over de vloer. ,,Dat zou wel goed zijn voor het plein, zoiets positiefs. Het is een moeilijke tijd om te ondernemen. Dat valt echt niet mee. De winkels lopen steeds meer leeg, terwijl het zo belangrijk is om speciaalzaken levend te houden. Daar wil zo’n kerstmarkt wel mee helpen.’’

,,Ik hoor alleen maar positieve geluiden’’, zegt De Haan. ,,Je kunt elkaar treffen en een praatje maken, onder het genot van een soepje of borreltje. Het wordt hoe dan ook een gezellige middag. Dat is belangrijk voor de toekomst. Als het ergens gezellig is, trekt het toch meer mensen én ondernemers. Misschien krijgen we er nog wat leuke winkels erbij.’’

