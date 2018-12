Kerstmis in ‘t Eind begint met sfeervolle lichtjesroute.

Daarachter een stoet van ouders, opa’s en oma’s en anderen die genoten van de Kerstsfeer onderweg. Veel muziek, zang en vuurkorven die door vrijwilligers werden gestookt, een prachtig verlichte paddenstoel in speeltuin Prinses Irene en bij terugkomst op het Einderplein was er chocomel met slagroom. Het was vooral genieten in de sfeervol verlichte Pastorietuin, de wandelaars liepen over het tuinpad, verlicht met kaarsen in een potje.