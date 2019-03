Keuze voor De Klepel in Asten is unaniem

Het was maandagavond een van de meest gebruikte woorden tijdens de beoordeling van de beste plek voor een nieuw dorpshuis: draagvlak. Om hiervoor te zorgen mochten alle verenigingen punten geven aan een gemeenschapshuis op de locaties Klepel (Kerkstraat) en patersklooster (Wilhelminastraat). Het beste rapportcijfer was er voor de Klepel, maar hoe breed gedragen is die optie eigenlijk?

Daarvoor moet je wat dieper in de onderbouwing van het collegevoorstel graven. Slechts iets minder dan de helft van de 35 gebruikers van De Klepel en dienstencentrum De Beiaard heeft gestemd voor dé nieuwe locatie van een nieuw dorpshuis.

In totaal ontving de gemeente Asten zestien ingevulde boekjes. Drie beoordelingsformulieren waren niet correct ingevuld en in één geval ging het om een ingestuurde brief. Wat betekent het dat slechts dertien meningen daadwerkelijk zijn gebruikt, terwijl beide gemeenschapshuizen toch minstens 35 gebruikers kennen? De gemeente stelt dat het draagvlak voor nieuwbouw aan de Kerkstraat desondanks groot te noemen is.

Waarom? De grote gebruikers als harmonie St. Cecilia, Onis Welzijn, Bibliotheek Helmond-Peel, carnavalsvereniging De Klot en Muziekvereniging Jong Nederland retourneerden wel allemaal een beoordelingsboekje. Zij dragen de komende jaren toch een groot deel van de exploitatielasten van het nieuwe pand.

Wat ook meeweegt: iedere gebruiker heeft de kans gehad om mee te stemmen, maar lang niet iedereen heeft gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Een gemiste kans dus, met name voor de kleinere gebruikers die in sommige gevallen slechts enkele uren per week of enkele keren per jaar gebruik maken van het gemeenschapshuis. Zij nemen genoegen met een vergaderruimte, in welk gebouw dat is maakt hen niet veel uit.

Ingewikkeld

Op basis daarvan concludeert de politiek dat er sprake is van breed draagvlak. ,,Iedereen heeft de kans gehad om de matrix in te vullen. Dat bleek voor een aantal partijen nog te ingewikkeld”, verwees Ingrid Welten van PGA naar het lage aantal teruggestuurde formulieren. ,,Maar het is breed gedragen, dat blijkt al uit de overige informatie.”

Ellen Berkers van Leefbaar Asten trok dezelfde conclusie. ,,Niet alles is correct ingevuld, dat is een verbeterpunt voor de toekomst”, was ze kritisch.