Kind komt onder auto terecht bij oversteken straat in Someren

video Eefjes ultieme wens is het uitbrengen van een vinylplaat: ‘Ik wil iets achterla­ten voor als ik er niet meer ben’

BEEK EN DONK – Ineens stond haar leven in één klap stil. Vorig jaar kreeg Eefje Terschegget-Raijmakers (58) te horen dat ze kanker heeft. Een zeldzame variant die niet te behandelen is. Daarom proberen zij en haar man Riny Raijmakers hun grootste wens in vervulling te laten gaan: nog één keer samen een vinylplaat opnemen.

15 maart