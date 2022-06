Kind op fiets en auto botsen tegen elkaar op woonerf Asten

Buurt in Deurne heeft last van wildplas­sers

Bewoners uit de buurt van het sloopterrein van de voormalige kartonfabriek Nies in Deurne hebben zich bij 50Plus beklaagd over wildplassers. Volgens de Deurnese politieke partij is er op het braakliggende terrein veelvuldig sprake van wildplassende werknemers van de aannemer die daar actief is.

