Kinderbos in Gemert gered

GEMERT - Het Kinderbos in Gemert blijft in het park bij molen De Volksvriend en visvijver Dribbelei.

De gemeente ziet af van verplaatsing van een deel van de bomen naar elders in Gemert, zegt wethouder Anke van Extel-Van Katwijk. ,,Na de bijeenkomst met betrokkenen was één ding duidelijk: dat we dit niet moesten doen.”

De gemeente wil met de eigenaar van een deel van de grond, Jos Maas Gemert BV, daar een nieuw woongebied ontwikkelden: ‘t Molenveld. Het voorziet in maximaal 90 woningen. Daarbij zou in de huidige schets een deel van de bomen weg moeten. De gaat nu dus een streep doorheen. ,,Het kan zijn dat een beperkt aantal bomen moet worden verplaatst. Dat gebeurt dan in hetzelfde park”, zegt de wethouder. ,,En in overleg met betrokkenen.”

Samen een vuist maken

Het Kinderbos ontstond in 1995 en was acht jaar later vol. Ouders konden daar per kind een boom planten. Een deel van hen kwam deze week in verzet. Medestanders werden opgeroepen om samen een vuist te maken.