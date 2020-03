Kinderen genieten veilig van Quarantainequiz in Asten-Heusden

Deurnes woon- en zorgcen­trum maakt verbeter­plan na bezoek Inspectie

10:13 DEURNE - SamenThuis, een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen met dementie of somatische aandoeningen in Deurne, heeft een verbeterplan ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg. Vorig jaar bracht de Inspectie een rapport met plus- maar ook met minpunten uit over de instelling.