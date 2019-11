Kinderen in Handel krijgen les in carnavalswagens bouwen: ’Hier kan geen lesboek aan tippen’

VideoHANDEL - De nog jonge Bergkneuter Academy in Handel ging gwoensdag een nieuwe fase in. Voor het eerst moesten de leerlingen van Kindcentrum De Havelt de handen uit de mouwen steken. ,,Dit is echt wel vet.”

,,Okee jongens en meisjes, hoe gaan we al dit betonijzer nu aan elkaar vastmaken?” Jop de Wit heeft de vraag nog maar amper gesteld of er gaan gelijk drie vingers de lucht in. ,,Met plakband? Nee, dat blijft niet zo goed zitten.” Secondenlijm dan, oppert een ander. Chris van Thiel (11) weet het antwoord wél: ,,vlechten.” ,,Juist", antwoordt De Wit, een van de drijvende krachten achter de Bergkneuter Academy. ,,Aan de slag nu.”

Quote Hiermee laat je de kinderen op een aantrekke­lij­ke manier zien dat techniek ook echt leuk is. Niet ieder kind eindigt natuurlijk achter een computer. Walter Doomernik

Om de toekomst van het carnaval in Handel veilig te stellen, presenteerde De Bergkneuters eerder dit jaar de Bergkneuter Academy. Met praktijklessen op de basisschool hoopt de Handelse carnavalsvereniging het enthousiasme voor het wagens bouwen nieuw leven in te blazen. Want de grote wagens waar de Handelse optocht in het verleden tot in de wijde omgeving om bekend stond, zijn de laatste jaren steeds minder vaak te zien.

,,En dat is jammer", vindt De Wit (30), die deze woensdag met zes andere vrijwilligers de lessen verzorgt. ,,Toen wij vroeger met onze vriendengroep De Kneut meededen, beleefden we er ontzettend veel plezier aan. Niet alleen aan de optocht zelf, maar vooral ook aan het bouwen.”

Kneu

In het handwerklokaal wordt ondertussen hard gewerkt aan het afwerken van de betonijzeren mal van de carnvalesk uitziende kneu, het zangvogeltje dat in zowel de naam als het logo van de Bergkneuters is verwerkt. Het ontwerp voor de vrolijke vogel is al in een eerdere theorieles gemaakt. ,,Let op als je het betonijzer gaat buigen", waarschuwt De Wit. ,,Zorg ervoor dat je de twee uiteinden goed in de gaten houdt, het ijzer kan altijd gaan zwiepen.”

Nadat de ijzers met een betonschaar op maat zijn geknipt (’Oh dat gaat best gemakkelijk’) is het tijd voor het serieuzere werk: het lassen. Dat gebeurt buiten in een partytent, die voor de gelegenheid staat opgesteld voor de ingang van dorpshuis De Bron. Bergkneuters-vrijwilligers Paul en Pierre assisteren de kinderen, die met laskap op staan te popelen om hun eigen naamplaatjes te lassen. ,,Wauw, dit is best wel cool", merkt een van de meiden op als ze de vlammen ziet.

Cadeautje

Havelt-directeur Gerben van Boxtel noemt de praktijklessen voor de groepen 6, 7 en 8 ’een cadeautje'. ,,Hier kan natuurlijk geen lesboek aan tippen, zoiets krijg je zonder al deze vrijwilligers als school niet zomaar georganiseerd.” Walter Doomernik, leerkracht van groep 6, is het daar hartgrondig mee eens. ,,Iedereen vindt dat we meer mensen in de techniek nodig hebben, hiermee laat je de kinderen op een aantrekkelijke manier zien dat het ook echt leuk is. Niet ieder kind eindigt natuurlijk achter een computer.”

Of de lessen daadwerkelijk tot deelname aan de Handelse optocht leiden, hangt af van het enthousiasme van de kinderen (en hun ouders). De Wit: ,,Als ze dat echt willen,en dat zou geweldig zijn, gaan we ze wel ondersteunen.”