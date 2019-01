Kinderen Lieshout lasergunnen tegen te hard rijden

,,Ik heb er maar één gezien die het goed deed”, zegt de 10-jarige Sam Mulder. De leerling van groep 7 van basisschool De Sprankel is één van de kinderen die gistermiddag een lasergun mogen richten op voorbijrijdende auto’s in de Lieshoutse Molenstraat. ,,Leuk”, vindt hij. ,,Want je kunt zo de snelheid meten. Dan zie je dat ze écht te hard rijden.” Met de lasergun-actie wordt het startschot gegeven voor een dertigkilometercampagne in Lieshout. En die is nodig, legt dorpsraadlid Huub de Wit uit: ,,Vanuit de dorpsraad hebben we een informatieavond gehouden over verkeersveiligheid. Eén van de conclusies was dat in de kern veel te hard wordt gereden. Daarop zijn we met de wethouder in gesprek gegaan om de knelpunten op te lossen. En we hebben contact gezocht met de dorpsraden van Beek en Donk en Aarle-Rixtel. Daar hebben ze al succesvol campagne gevoerd.”