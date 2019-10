Kinderen staan voorop bij Deurnese theatergroep Wizzel

DEURNE - Tijdens de toneelvoorstelling Doornroosje door de Deurnese theatergroep Wizzel wordt volop meegeleefd door het, voornamelijk, jonge publiek. Zaterdag was er een uitvoering in Den Draai in Deurne-Zeilberg.

Uitroepen als: ‘Die is boos!’ en ‘Niet doen!’ klinken vanaf de eerste twee rijen. Die zijn door Wizzel dan ook standaard gereserveerd voor kinderen vanaf vier jaar. Maar ook voor volwassenen valt er genoeg te lachen.

Regisseuse Gerrie Abels en hoofdrolspeelster Hannah van der Heijden (Doornroosje) vertellen over de totstandkoming.

Hoe kwamen jullie tot de keuze voor dit stuk?

Gerrie: ,,Wizzel had al wat ideeën en daarvan ben ik de scripts gaan lezen. Ik let vooral op of er goede speelmogelijkheden in zitten en of de opbouw klopt. En ik kijk of alle rollen door de beschikbare spelers bezet kunnen worden. Omdat het de eerste keer is dat ik met deze groep werk, hebben we eerst wat improvisatiestukjes gedaan. Zo kreeg ik een beter beeld van hun kunnen.’’

Hannah: ,,We hebben het script gaandeweg hier en daar aangepast. Soms komt een tekst beter uit de verf als die geschreven is op de persoon. Dat omschrijven heeft Gerrie gedaan en dat is heel goed gelukt vind ik.’’

Is toneel maken voor kinderen anders dan voor volwassenen?

Hannah: ,,Je moet vlakker spelen. Dat houdt in dat we niet te ver gaan in de emoties, want je wilt kinderen niet bang maken. Ook wilden we het sprookje met een gelukkig einde in stand houden, maar dan wel met een moderne twist. Zonder te veel te verklappen; onze Doornroosje maakt keuzes die beter in deze tijd passen dan de traditionele Doornroosje.’’

Gerrie: ,,Ik denk niet zo in doelgroepen als ik regisseer. Er moet gewoon goed gespeeld worden.’’

Waarom doen jullie een ontmoeting met de spelers na de voorstelling?

Hannah: ,,Ons primaire doel is kinderen te laten genieten. We weten uit ervaring dat kinderen graag met de personages willen praten, maar dat niet altijd durven. Door foto’s van de spelersgroep uit te delen waar wij dan onze handtekening op zetten, durven ze ons wel te benaderen. Dat contact is heel leuk.’’