Kinderen van nieuwkomers Asten eerst jaar naar school in Helmond

ASTEN - Kinderen van nieuwkomers in Asten, die korter dan één jaar in Nederland zijn, worden vanaf januari 2022 eerst minimaal een jaar op Kindcentrum Mozaïek in Helmond opgevangen en begeleid.

In dat jaar worden de kinderen voorbereid op de instroom naar een reguliere groep. Daarbij wordt vol ingezet op de dagelijkse taalvaardigheid, zodat de kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren. In voorgaande jaren gebeurde dat in Asten op Daltonschool Het Lover en, na de scholenfusie, op basisschool LaLoBo. Momenteel zitten daar negen kinderen in de nieuwkomersklas van scholenkoepel Prodas.

De nieuwkomersleerlingen in Deurne en Someren worden al langer opgevangen op Kindcentrum Mozaïek in Helmond. Nu is ook Asten om en vergoedt de gemeente het vervoer van en naar Helmond. „We zien in dat deze kinderen op Mozaïek beter af zijn dan bij ons”, zegt directeur Maarten Theijs van LaLoBo.

Gespecialiseerd in traumaverwerking

Daar zijn enkele redenen voor. Bij Kindcentrum Mozaïek zijn meer mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in traumaverwerking. Daarnaast kan die school het taalonderwijs specifieker inrichten, omdat de groep nieuwkomers groter is. Want, al is het volgens Theijs de laatste reden voor dit besluit, ook financieel trekt de begeleiding een wissel op de organisatie. „De opvang is een kostbare aangelegenheid, de vergoeding is niet kostendekkend.”

Balans in het geding

Maar belangrijker is dat door de behoorlijke toeloop van nieuwkomerskinderen de balans op LaLoBo in het geding komt. „Het was de bedoeling dat zij na dat jaar bij ons zouden uitstromen naar de Astense school van hun keus”, licht Theijs toe. „Alleen kozen ze dan bijna altijd voor LaLoBo, omdat ouders de andere scholen niet kennen. Zo’n 15 procent van onze populatie bestaat uit kinderen die uit de nieuwkomersklas komen of daar nu in zitten.”

De directeur verwacht dat de spreiding van leerlingen met Nederlands als tweede taal over Astense basisscholen beter zal worden. De kinderen die nu op Kindcentrum LaLoBo zijn ingeschreven, maken daar hun basisschool af. De school onthult overigens in januari de nieuwe naam.