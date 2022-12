Kinderlintje voor heldinnen Silke en Simone die een grote brand wisten te voorkomen

Het was een normale zomermiddag in juli toen de twee met elkaar naar huis fietsten. Ze wilden gaan zwemmen bij Simone thuis. ,,We reden naar huis en toen zagen we langs de weg rook en kleine vlammetjes.” Ze twijfelden geen moment, raceten naar huis om daar de brandweer te attenderen op de bermbrand. ,,Er kwam heel veel rook vanaf, dus daarom wist ik dat ik 112 moest bellen,’’ vertelt een trotse Silke, die via tv-programma Het Klokhuis wist wat ze moest doen.

Verantwoordelijkheid nemen

Nu zijn ze naar het gemeentehuis gelokt, omdat daar onder meer door de jeugdgemeenteraad besloten is dat ze een onderscheiding verdienen. In het bijzijn van familie ontvangen de twee een oorkonde en kinderlintje. ,,Het is ontzettend belangrijk dat de jongere generatie zo goed al weet hoe ze moeten handelen", zegt burgemeester Frank van der Meijden. ,,Ze nemen verantwoordelijkheid en daardoor is er een echt hele grote brand voorkomen.”

Quote Ik tril nog wel een beetje Simone Migchels

Hun alertheid en snelle handelen wordt ook geprezen door de brandweercommandant. ,,Ik denk dat de dames verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht en daadkracht hebben getoond. Dit dan ten opzichte van heel veel volwassenen die gewoon ijskoud voorbijreden,” oordeelt Toon van den Broek van de brandweer. Die kon dankzij de melding het vuur redelijk snel (binnen twee uur) en met slechts drie brandweerwagens onder controle krijgen.

Tril nog wel een beetje

De meiden zijn er wat beduusd onder. ,,Mama zei dat we pasfoto's gingen laten maken en dat we daarom naar het gemeentehuis moesten. Ik had het dus niet verwacht,” glundert Silke. Simone moet ook nog even bijkomen: ,,Ik tril nog wel een beetje, maar vind het wel ontzettend leuk dat wij een lintje hebben gekregen.”

Trots overheerst ook bij de ouders, al was het eerder wel even schrikken voor de moeder van Silke. ,, Ik was zelf aan het werk", zegt Kim van der Linden, ,,en toen kreeg ik een appje van mijn schoonmoeder dat er brand was waar Silke aan het spelen was. Van Silke begreep ik daarna dat ze de brandweer had gebeld. Geweldig hoeveel waardering dat ze krijgen.”.