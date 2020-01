Kinderpornoverdachte uit Gemert: 'Ik trek niet zo jongens de bosjes in'

Is duurzame, collectie­ve warmte in Mariahout mogelijk?

11:56 MARIAHOUT - Ook gemeenten moeten flink aan de slag om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 zo goed als energieneutraal is. Laarbeek zet daarin nu weer een stap. De gemeente laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid voor duurzame, collectieve warmte in Mariahout. Dat gebeurt tegelijkertijd in het dorp Nispen, gemeente Roosendaal. Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis, is hier bij betrokken.