Kindervakantieweek Bakel beleeft gouden jubileum: ‘Er zijn er altijd die verkeerd fietsen, ik onder andere’

Of neem Francien Bergmans (76), ze is er vanaf het eerste moment actief bij, eerst als werkgroeplid, later als bestuurslid en ze kleurt dus ook goud. ,,Ik doe het nog steeds met heel veel plezier.” Dat geldt ook voor het nageslacht. Van Neerven: ,,Ook mijn kinderen zijn er mee opgegroeid en draaien nu mee als leiding en in de bouwploeg.”