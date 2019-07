Kindervakantiewerk terug in Asten

Het festival vindt plaats van 13 tot en met 15 augustus. Er worden activiteiten aangeboden in verschillende categorieën: theater/muziek, sport en spel en creatief/techniek. Zo is er bijvoorbeeld een dj-workshop, padel tennis, boksen, een lipdub maken of een musical-les. Maar ook lekker rennen, een katapult maken of knutselen is mogelijk. Hanneke: ,,We hebben geprobeerd het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken en lokale verenigingen of scholen te betrekken. Daarmee kunnen de kinderen in Asten plezier maken maar ook eventueel nog iets leren. Het is heel leuk het enthousiasme te merken bij de verschillende aanbieders.”