Kippen-battle in Deurne: wie heeft de mooiste, de Nederlanders of de Belgen?

De kippen-battle wordt geen gevecht op leven en dood, vertelt Linskens lachend. ,,Nee, ze moeten alleen maar mooi zitten wezen, want het is schoonheidswedstrijd.” Een jury zal bepalen welk land er vandoor gaat met de wisselbeker. De strijd tussen de kippen is eigenlijk een soort cadeau voor de Liesselse Brahmafokker. Hij is dit jaar een halve eeuw lid van de Deurnese Liefhebbers van Kleindieren en dat was een goede reden om iets speciaals te doen.



Ruim honderd Brahma's samenbrengen op één show is iets zeldzaams. De Brahma is een van de grootste kippenrassen in de wereld. De dieren een comfortabele tijdelijke logeerplek geven is daarom niet eenvoudig. In Deurne zijn de meeste kooien het komende weekend verhoogd om de enorme hanen een onderdak te geven. Wordt de battle een succes, dan krijgt het evenement een vervolg in Deurne, vertelt Linskens.