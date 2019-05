Kippenboer in Someren wil uitbreiden, maar de vraag is: hoeveel kippen waren er in 1979?

Peelpodium Deurne blaast voorstel­ling af

16:37 DEURNE - De eerste theaterproductie van de Deurnese stichting Peelpodium is geschrapt vanwege een gebrek aan spelers. De zes voorstellingen die in oktober in het Cultuurcentrum zouden staan, zijn geannuleerd. Hoe de stichting verder gaat, is nog de vraag.