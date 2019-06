Kippenvel en hoofdpijn bij dorpszeskamp Bakel

De jongeren liepen geregeld met kippenvel op armen en benen, maar ze genoten desondanks bij elk spel. „Ze zijn erg leuk, die waterspellen, maar wel erg koud”, meldde de 11-jarige Daimler van het Tomatenteam. „Ik kreeg hoofdpijn van al dat water dat over me heen kwam, maar dat is nu weer over.”

Vol

Is het in andere plaatsen nog wel eens een probleem om voldoende teams bij elkaar te krijgen, in Bakel was de zeskamp in maart al volgeboekt. Crooijmans: „Vanaf 25 maart konden teams zich inschrijven en binnen een mum van tijd hadden we voor de zaterdag en de zondag het maximale aantal van vijftig. We vinden het elk jaar weer vervelend dat we teams moeten teleurstellen omdat we vol zitten.”