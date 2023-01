Klachten buren aan de kant geschoven; groen licht voor appartementengebouw Mierloseweg

Bouwplan voor 53 woningen maakt abrupt einde aan nieuw park in Deurne: ‘25.000 euro gemeen­schaps­geld weggegooid’

DEURNE - De komst van een complex met 53 sociale huurappartementen is niet overal in Deurne met even veel gejuich ontvangen. Het gebouw komt namelijk precies op de plek waar krap een jaar geleden een park voor de wijkbewoners werd geopend.

