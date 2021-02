Kleine 200 arbeidsmigranten worden in december dakloos in Deurne

Veldhoven­se DéDé Dance al op 32 locaties, einde aan groei nog niet in zicht

2 februari VELDHOVEN - DéDé Dance zit al jaren met de hoofdvestiging in Veldhoven. In 1976 begon de moeder van Deyonne van Dam een dansschool. Inmiddels wordt op 32 locaties lesgegeven. Het einde aan de groei is nog niet in zicht.